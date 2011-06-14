Снять видео ролик + озвучить

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок237 просмотров
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Есть сайт. Необходимо сделать небольшой видео ролик (30-90 сек.), где нужно будет показать некоторые страницы сайта + все это дело озвучить. Что-то подобное покажу на сайте конкурентов.

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13 лет назад
topglance
Сергей 
43 годаВеликобритания
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад