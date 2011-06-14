Необходимо отмасштабировать шапку сайта (Flash)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок148 просмотров
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Необходимо отмасштабировать шапку сайта (FLASH) c 780 пикс. на 1024 пикс.

Полностью весь проект *.FLA с ключами и анимацией + отресайзеный background вышлю.

Прилагаю файл с шапкой на 780 пкс.

Интересуют:

Сроки и цена.

Возможно рассмотреть вариант по дальнейшей работе над этим проектом (верстка этого сайта)

13 лет назад
funkyweb
Дмитрий 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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