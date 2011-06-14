Необходимо отмасштабировать шапку сайта (Flash)

Добрый день ! Есть файл http://tna.packer.kz/add.php Задача следующая. При выборе купить продать Должны в следующем ниже селекте подгружатся категории. После выбора категории появляются подкатегории. Далее при выборе страны в ниже следующий селект должны подгружатся города. Сделать нужно очень срочно. Кагегории и под ...