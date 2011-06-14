Нужен парсер для справочника организаций. Источников несколько, нужен парсинг хотя бы одного. Жду заявок - ссылки пришлю в личку. Желательно указать опыт работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отмасштабировать шапку сайта (FLASH) c 780 пикс. на 1024 пикс.
Полностью весь проект *.FLA с ключами и анимацией + отресайзеный background вышлю.
Прилагаю файл с шапкой на 780 пкс.
Интересуют:
Сроки и цена.
Возможно рассмотреть вариант по дальнейшей работе над этим проектом (верстка этого сайта)
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