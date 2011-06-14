Приватный проект для Смирновой Анны (Asmi)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка140 просмотров
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Создание анимированных flash персонажей

13 лет назад
theagon
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Работа выполнена в срок и с большим качеством. Очень ответственный подход к работе. Спасибо
Отличный заказчик. Четко ставит задачу. Приятно работать с таким человеком. Моментальная оплата. Очень рекомендую.
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