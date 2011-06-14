Создать шаблон блога для Joomla

Необходимо переделать компонент календаря с джумла 1.5 на 1.6 или зделать свой. Все подробности напишу желающим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать шаблон к Joomla для сайта-блога со своим дизайном. «Атмосфера» дизайна должна быть близка к Facebook.
Требования:
1. Трехколонник с фиксированным размером
2. Фон сайта и фон, на котором расположен контент — одинаковы. Светло-серые тона.
3. Шапка простая, более светлая чем фон, почти белая
4. Левая колонка будет состоять из фото автора блога. Фото должно занимать весь первый экран.
5. Шрифты строгие, типа TNR.
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