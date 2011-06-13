Разработать рейтинг

Имеется сайт на Joomla 1.5.10 + Virtuemart 1.1.3 Задача: Сделать помимо стандартных сортировок (по цене, по названию) еще строки "только наличие" и "только заказ". Соответственно, чтобы показывал только товары, которые в наличие на складе, и ...