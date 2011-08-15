Сайт магазина Ваша постель

Веб-программированиеЗавершен4 заявки289 просмотров
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Сайт для Интернет-магазина Постельного белья "Ваша постель", нужна верстка и программирование, MODX CMS

ТЗ прилагаю.

13 лет назад
targetlab
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
luckycss
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
42 отзыва(-4)
13 лет назад
$557
10 дней
Выполнил достаточно сложный проект на ModX - верстка и программирование безупречны.
Отличный заказчик - понятное интересное задание, гибкий подход - стремление сделать действительно качественный продукт. И естественно, все отлично по оплате. С удовольствием буду работать дальше.