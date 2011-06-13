Создать Flash превьюху по сайдингу

Нужно что-то типа вот такого:

http://www.alta-profil.ru/modulator/ (по ссылке - 3 превьюхи, различающиеся только домиками).

Интересует стоимость работы по изготовлению такой флехи.

Домик будет один. Саму картинку с готовыми текстурами под все варианты - дам, т.е. рисовать не придётся, задача сводится к переключению слоёв.

Текстуры и цвет будут меняться для этих элементов:

- панели на фасаде

- цоколь

- углы на фасаде

- углы на цоколе

- окантовка окон и наличников

- крыша

- софиты

Так же понадобится зум (с драгом/скроллом), сохранение превьюхи в джипег и печать.

Стоимость и сроки интересуют. Если делали подобное - покажите. Спасибо.