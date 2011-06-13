Бронирование отелей для Joomla 1.5

Необходимо дополнить какой то компонент или разработать новый для бронирования отлей. По типу http://reserve-hotels.com.ua/catalog/9/171/226.html ну открывание при клики номера можно не делать.

Эстетичность не главное нужно что бы работало!

Нужно.

1. Краткое описание отеля потом фото

2. Потом фото каждого номера, описание каждого номера и кнопка брони для определенного номера.

Может попробовать на sobi2, сделать к примеру пятнадцать полей и к ним прописать брони, а фото взять какой то плагин! Это только мои мысли!

Жду толковых предложений, с умеренными ценами!