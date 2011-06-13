Бронирование отелей для Joomla 1.5

Требуется разработать виджет по ТЗ для быстрой вставки на различные сайты (порядка 10) компании. Безнал по договору. Желательно Москва. Дизайн также стоит включить в цену (на уровне минимализма виджетов вконтакте)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо дополнить какой то компонент или разработать новый для бронирования отлей. По типу http://reserve-hotels.com.ua/catalog/9/171/226.html ну открывание при клики номера можно не делать.
Эстетичность не главное нужно что бы работало!
Нужно.
1. Краткое описание отеля потом фото
2. Потом фото каждого номера, описание каждого номера и кнопка брони для определенного номера.
Может попробовать на sobi2, сделать к примеру пятнадцать полей и к ним прописать брони, а фото взять какой то плагин! Это только мои мысли!
Жду толковых предложений, с умеренными ценами!
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