Бронирование отелей для Joomla 1.5

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок164 просмотра
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Необходимо дополнить какой то компонент или разработать новый для бронирования отлей. По типу http://reserve-hotels.com.ua/catalog/9/171/226.html ну открывание при клики номера можно не делать.

Эстетичность не главное нужно что бы работало!

Нужно.

1. Краткое описание отеля потом фото

2. Потом фото каждого номера, описание каждого номера и кнопка брони для определенного номера.

Может попробовать на sobi2, сделать к примеру пятнадцать полей и к ним прописать брони, а фото взять какой то плагин! Это только мои мысли!

Жду толковых предложений, с умеренными ценами!

Joomla
13 лет назад
seosalat
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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