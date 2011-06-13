Сделать маленькую галерею

Открывается страница где как нито красиво по категория или названиям можно выбирать альбом для просмотра)

параллельно под логином и паролем альбом можно самим им добавлять

далее если войти в какой нито альбом то туды так же под логином и паролем можно было бы добавлять фотки).Объясняю вкартце, пользователь заходит и смотрит фотки, может выбрать альбом, а в админке админ может добавить фотку р выбрать в какой альбом. работа не сложная, сделал бы и сам, но времени нету совсем, работа на пару часов. Пишите кто за сколько сделает