Доработка проекта на PHP

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки213 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доработать сайт на php/html/js/Java(j2ee)/XML/AS3.

подробности кандидатам,

работы ориентировочно на 60 часов.

бюджет 10000 руб, срок – 10 дней максимум.

сразу:

- если вы не знаете что либо из php/html/js – вы не подходите

- если вы говорите что сделаете за 5 дней и делаете 2 недели – вы не подходите

- если у вас нет портфолио – вы не подходите

- если вы имеете особенность потеряться на 2-3 дня – вы не подходите

- если вы не из Москвы - вы не походите

- если вы не заинтересованы в дальнейшей долгосрочной работе с нами (варианты работа в офисе или удаленная) - вы не походите;

- если вы не прочитали то что написано выше – вы не подходите.

от вас – портфолио и контакты, кандидатам опишу подробности.

PHP
13 лет назад
44expomir
Сергей 
60 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Хак или модуль для DLE

    Нужен модуль для новостного сайта на DLE. Работа заключается в дизайне {content} главной страницы. В приложенном файле то, как должен выглядеть блок {content} главной страницы. Нужно 2 варианта реализации и соответственно хочу получить от Вас стоимость на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Плагин для игрового сайта

    $55

    Здравствуйте!Нужно написать плагин для интернет казино(вывод средств 'получение выигрышей' на webmoney или на другую платежную систему в автоматическом режиме).Жду Ваши предложения.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • DLE модуль ротации тизерных партнёрок

    $10

    Исправить модуль для DLE сайта, который осуществляет ротацию тизерных партнёрок на сайте. Сейчас модуль показывает каждую рекламу всего один раз каждому посетителю (то есть если добавлено 3 рекламы, то просмотрев 10 страниц посетитель увидит всего ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Две категории новостей на главную. Сайт на TYPO3.

    Привет всем! Сайт на TYPO3. Требуется вывести на главную страницу две категории (новости и объявления). Сейчас выводятся одни только новости. Слева надо выводить колонку новостей, справа - объявления. То есть, типа в таблице. Прошу обращаться только ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Форма заказа билета - внедрить в сайт с дизайном

    $25

    Имеется маленький сайт с одной страницей, необходимо внедрить в нее форму заказа билета, код формы имеется. Необходимо переделать форму под дизайн сайта, красиво и со вкусом! Обращаться в ICQ 414415415 для быстрой договоренности!

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль "Вывод категорий сайта" под DLE 9.X.

    $100

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Задание: Необходимо выводить на сайте категории, которые задаются в админке Dle раздела «категории». Выводить в виде меню сайта. При этом: На главной: Должны выводиться все категории сайта до 3го уровня (включительно). При клике на подкатегорию: Должны выводиться все категории ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Dle - 9.2 решить вопрос с внешними ссылками

    $15

    Добрый день. Такая проблема, Имеется сайт на dle9,2, все изображения с фотохостингов в новостях считаются как внешние ссылки. Изображения выводятся тегом [img] в настройках "Автоматическое изменение размера для удаленных изображений" стоит параметр 200 пикселей, тоесть ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка модуля для SugarCRM

    Есть модуль для Шугар СРМ - данный модуль даёт возможность редактировать данные при просмотре. Но редактирование возможно только Контактов и Компаний. Собственно само задание - нужно сделать так, чтобы появилась возможность редактирования всех остальных разделов, в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад