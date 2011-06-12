Доработка проекта на PHP

Необходимо доработать сайт на php/html/js/Java(j2ee)/XML/AS3.

подробности кандидатам,

работы ориентировочно на 60 часов.

бюджет 10000 руб, срок – 10 дней максимум.

сразу:

- если вы не знаете что либо из php/html/js – вы не подходите

- если вы говорите что сделаете за 5 дней и делаете 2 недели – вы не подходите

- если у вас нет портфолио – вы не подходите

- если вы имеете особенность потеряться на 2-3 дня – вы не подходите

- если вы не из Москвы - вы не походите

- если вы не заинтересованы в дальнейшей долгосрочной работе с нами (варианты работа в офисе или удаленная) - вы не походите;

- если вы не прочитали то что написано выше – вы не подходите.

от вас – портфолио и контакты, кандидатам опишу подробности.