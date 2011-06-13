Две категории новостей на главную. Сайт на TYPO3.

Веб-программированиеЗавершен4 заявки196 просмотров
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Привет всем! Сайт на TYPO3. Требуется вывести на главную страницу две категории (новости и объявления). Сейчас выводятся одни только новости. Слева надо выводить колонку новостей, справа - объявления. То есть, типа в таблице.

Прошу обращаться только тех, кто знает именно TYPO3 и сможет оперативно решить задачу. Это надо сделать сегодня-завтра.

13 лет назад
alex_111
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ustes_yr
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Юрий сработал очень качественно и очень быстро. На 5 (классических) баллов. Поправил вдобавок и другие "косячки". Всё время на связи. Рекомендую.
Конкретно поставленные задачи, моментальная оплата, приятно работать с деловым человеком. Рекомендую.
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