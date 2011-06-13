Две категории новостей на главную. Сайт на TYPO3.

Привет всем! Сайт на TYPO3. Требуется вывести на главную страницу две категории (новости и объявления). Сейчас выводятся одни только новости. Слева надо выводить колонку новостей, справа - объявления. То есть, типа в таблице.

Прошу обращаться только тех, кто знает именно TYPO3 и сможет оперативно решить задачу. Это надо сделать сегодня-завтра.