Плагин для игрового сайта

Исправить модуль для DLE сайта, который осуществляет ротацию тизерных партнёрок на сайте. Сейчас модуль показывает каждую рекламу всего один раз каждому посетителю (то есть если добавлено 3 рекламы, то просмотрев 10 страниц посетитель увидит всего ...