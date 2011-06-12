Плагин для игрового сайта

$55
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Здравствуйте!Нужно написать плагин для интернет казино(вывод средств 'получение выигрышей' на webmoney или на другую платежную систему в автоматическом режиме).Жду Ваши предложения.

13 лет назад
hron1980
Влад 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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