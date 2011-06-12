Плагин для игрового сайта

Требуется человек который разбирается в жквери, php и яндекс карт, чтоб прикрутить новую капчу на скрипт jboard исправить конфликт ява скриптов и ошибки в карте. 2ноль53172один4
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Здравствуйте!Нужно написать плагин для интернет казино(вывод средств 'получение выигрышей' на webmoney или на другую платежную систему в автоматическом режиме).Жду Ваши предложения.
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