PHP extension из небольшой библиотеки на Си

Есть небольшая библиотека на си: https://github.com/olegwtf/mine/tree/master/libmine (mine.c и mine.h)

Необходимо сделать extension для php, который позволит вызывать функции этой библиотеки. Extension должен предоставлять класс, позволяющий создавать объекты и вызывать методы доступнные в этой библиотеке. mine_new() из библиотеки это __construct() класса и т.д.

Завершения вызова метода с ошибкой (в библиотеке это возврат с нулевым кодом в большинстве случаев) в php должен возбуждать exception.

Платформа на которой должно работать расширение - Linux, Windows не нужен.

Кто готов реализовать и за сколько?