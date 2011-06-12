PHP extension из небольшой библиотеки на Си

Требуется человек который разбирается в жквери, php и яндекс карт, чтоб прикрутить новую капчу на скрипт jboard исправить конфликт ява скриптов и ошибки в карте. 2ноль53172один4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть небольшая библиотека на си: https://github.com/olegwtf/mine/tree/master/libmine (mine.c и mine.h)
Необходимо сделать extension для php, который позволит вызывать функции этой библиотеки. Extension должен предоставлять класс, позволяющий создавать объекты и вызывать методы доступнные в этой библиотеке. mine_new() из библиотеки это __construct() класса и т.д.
Завершения вызова метода с ошибкой (в библиотеке это возврат с нулевым кодом в большинстве случаев) в php должен возбуждать exception.
Платформа на которой должно работать расширение - Linux, Windows не нужен.
Кто готов реализовать и за сколько?
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