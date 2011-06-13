Здравствуйте!

Нужно написать модуль рассылки под Друпал, у которого будут следующие функции:

1. В блоке отображается форма подписки (желательно возможность редактирования заполняемых полей - если сложно - то поля стандартные - Имя, е-мейл)

2. Администратор (тот, у кого есть соответствующее право) может отправлять е-мейл активированным подписчикам. Подписчики выбираются вручную, есть возможность отправить всем. Желательно добавить в настройках модуля футер и хедер (части, которые будут автоматически добавляться в каждом письме, к примеру - контакты).

3. Администратор видит всю статистику - дата подписки, имя, е-мейл, активирован ли е-мейл и т.д.

4. Самая главная функция - сделать возможность автоматической отправки обновлений сайта раз в сутки, либо после опр. количества добавленных новостей. Пример: на сайт каждый день добавляется от 5ти до 20ти различных новостей - нужно, чтобы администратор мог выставить в настройках периодичность автоматической рассылки - по времени (пример - раз в день) ЛИБО после определенного количества новостей. Автоматически формируется письмо (формат письма дам в личку) и отправляется всем подписчикам.

5. Желательно использовать возможности друпала, которые позволяют избежать больших нагрузок на хостинг (Batch API, Drupal Queue и т..д.). И совсем будет хорошо, если дадите советы по настройке хостинга, чтобы письма не уходили в спам, но это не обязательно.

За подробностями и предложениями в личку, либо:

skype: vpolotskiy

icq: 7498863