Сайт для создания слайд-шоу онлайн

Требуется разработать виджет по ТЗ для быстрой вставки на различные сайты (порядка 10) компании. Безнал по договору. Желательно Москва. Дизайн также стоит включить в цену (на уровне минимализма виджетов вконтакте)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
нужен сайт для создания слайд-шоу,
похожий, например, на этот, http://fotofilmi.ru
но при этом пользователь сможет выбирать картинки и музыку из представленных на сайте,
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