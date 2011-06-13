Создание сайта на 1С-Битрикс. Редакция "Бизнес"

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Интерес: разработка сайта на системе управления 1С-Битрикс, редакиция Бизнес. Предоставляется уникальный дизайн, сверстанные страницы, хостинг, домен.

Необходимо:

1) настройка и адаптация модулей 1С-Битрикс в соответствии с требуемым функционалом и дизайном;

2) наполнение тестовым контентом и функциональное тестирование системы (контент предоставляется);

3) локализация сайта на нескольких языках;

4) загрузка и настройка файлов на хостинге;

Необходимые требования к специалистам:

1) портфолио: не менее 3-4-х разработанных сайтов на CMS Битрикс;

2) рекомендации: не менее 3-х человек.

Предложения просьба направлять на электронный адрес с указанием контактного телефона: [email protected]

Заказчик: юридическое лицо

13 лет назад
Connecter
Павел 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Eitlian
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$1000
20 дней