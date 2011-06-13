Необходимо реализовать 2 связанных селекта

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок237 просмотров
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Есть HTML-шаблон с формой, в которой, в частности, находятся 2 выпадающих селекта (Марка машины, Модель Машины)

нужно сделать связку (желательно через AJAX) чтобы при выборе определенной марки машины отображался список моделей.

mysql-базу связок готов предоставить

Селекты нестандартные, стилизованные с помощью css и js

Предложения на почту: [email protected]

Стоимость и сроки.

13 лет назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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