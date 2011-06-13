Требуется подредактировать скрипт на jQuery

$15
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок239 просмотров
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Требуется подредактировать ползунок на jQuery - slider в блоке для выбора определённых данных.

В архиве подробное описание требуемой работы, сам блок который требуется подправить, и образцы ползунков.

jQuery
13 лет назад
adminadmin
Андрей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
olympico
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$1
1 день