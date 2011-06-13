Требуется подредактировать скрипт на jQuery

Сайт для Интернет-магазина Постельного белья "Ваша постель", нужна верстка и программирование, MODX CMS ТЗ прилагаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется подредактировать ползунок на jQuery - slider в блоке для выбора определённых данных.
В архиве подробное описание требуемой работы, сам блок который требуется подправить, и образцы ползунков.
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