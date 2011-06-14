Визитка на Joomla

Нужен человек, который очень хорошо знает php, нужно сделать много изменений в скрипте (довольно сложном), плюс желательно изменение дизайна. Доработок будет много, так что сотрудничество будет долгосрочным. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
1) Есть готовая верстка. Необходимо сделать из неё шаблон
2) Подобрать компонент расписания (просто отображение календарного месяца с датами, при нажатии на определенную - перескакивают на описание события)
Пишите цены,
Просьба отписываться только в проекте. Заявки от других глаз скрыты
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