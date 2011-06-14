Подключить видео на сайт с youtube.ru

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки190 просмотров
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Есть свои ролики на youtube.ru

Нужно поставить вывод роликов на сайте, система CMS - самописка.

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13 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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