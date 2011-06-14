Допрограмировать портал на netcat

Разрабатываем портал на неткад - http://expo.dahost.ru/

Нужно реализовать функционал "сообщений" - аналогично веблансу (даже проще, без деления на группы). Текущий программист сделать этого не может.

Более подробное тз вложено.

Срочно! нужно сделать до 24 июня., край 30 июня

Задача для опытного специалиста.

Не тратьте не мое не свое время - внимательно посмотрите что нужно сделать и только тогда пишите предложение.

Жду предложений.

срок до 20 июня - цена 400$. При просрочке - минус 20 $ за каждый день, т.е. например если сдача 22 то - 360$. Если не сделаете к 24 июня - прекращаем сотрудничество без оплаты.

отдаю вам бекап сайта - вы делаете все у себя на сервере - показываете, если все нормально - оплачиваю 50%. остальные 50% после переноса и теста на нашем сервере.

Комиссию 10% беру на себя - оплачу вместе со вторым платежом 50%