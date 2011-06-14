Добавить ajax подгружающиеся списки

Добрый день ! Есть файл

http://tna.packer.kz/add.php

Задача следующая.

При выборе купить продать

Должны в следующем ниже селекте подгружатся категории. После выбора категории появляются подкатегории.

Далее при выборе страны в ниже следующий селект должны подгружатся города.

Сделать нужно очень срочно.

Кагегории и под категории уже работают но почему то не работают в Файр фоксе нужно тоже испрвавить