Добавить ajax подгружающиеся списки

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок193 просмотра
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Добрый день ! Есть файл

http://tna.packer.kz/add.php

Задача следующая.

При выборе купить продать

Должны в следующем ниже селекте подгружатся категории. После выбора категории появляются подкатегории.

Далее при выборе страны в ниже следующий селект должны подгружатся города.

Сделать нужно очень срочно.

Кагегории и под категории уже работают но почему то не работают в Файр фоксе нужно тоже испрвавить

Ajax
13 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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