Добавить ajax подгружающиеся списки

Нужно сделать несколько вещей на сайте http://ruh.kz касательно профиля пользователя. Нужно на странице редактирования профиля user/$uid/edit удалить ненужные филдсеты (Детали по скайпу) А также на странице личного профиля добавил ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день ! Есть файл
Задача следующая.
При выборе купить продать
Должны в следующем ниже селекте подгружатся категории. После выбора категории появляются подкатегории.
Далее при выборе страны в ниже следующий селект должны подгружатся города.
Сделать нужно очень срочно.
Кагегории и под категории уже работают но почему то не работают в Файр фоксе нужно тоже испрвавить
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