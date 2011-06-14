Доработать детали на сайте ruh.kz (Drupal 6)

Нужно сделать несколько вещей на сайте http://ruh.kz касательно профиля пользователя.

Нужно на странице редактирования профиля user/$uid/edit удалить ненужные филдсеты (Детали по скайпу)

А также на странице личного профиля добавил ссылку - изменить фото (Аватары пользователей загружаются через CCK Imagefield), т.е при нажатии этой кнопки в Thickbox открывалось окно с редактированием фотографии

Темизировать функционал "ДРУЗЬЯ" при помощи модуля user_relationships

Оставляйте ваши скайп контакты. Это все сделать нужно до среды.

PS люди, которые не имели дело с CMF Drupal просьба не беспокоить.