heihachi

Александр heihachi

 
35 летКазахстан/Алматы
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
HTML вёрстка, создание сайтов под ключ, разработка проектов на CMS Drupal
HTMLDrupal
Портфолио
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
#4400
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 200 дней
#7076