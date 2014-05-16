Необходимо разработать изображение для шапки сайта в мультяшном стиле. По центру изображения должна быть планета земля, а вокруг нее какие-нибудь тематически подходящие элементы.

Тематика сайта - компания по разработке сайтов.

Само изображение должно быть шириной в 1920 пикселей, но при уменьшении размера экрана до 980 пикселей мы должны видеть основное изображение.