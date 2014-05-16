Дизайн шапки для моб. версии сайта

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок145 просмотров
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Нужно сделать дизайн шапки для мобильной версии сайта используя существующие элементы дизайна.

Размер 320x480. От вас стоимость. СП))

10 лет назад
wtv
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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