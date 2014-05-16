Разработать дизайн landing page

$115
Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки337 просмотров
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Нужно разработать дизайн одностраничного сайта в соответствии с макетом.

Заказчику нравится сайт: http://www.izan.ru/, даже хочет, чтобы его сайт был похож на izan.

10 лет назад
OlegKH
Олег 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
yuliyazakharova
Юлия Захарова 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$115
3 дня
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