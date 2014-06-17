Разработать дизайн интернет магазина посуды

$300
Дизайн сайтовЗавершен77 заявок452 просмотра
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Разработать дизайн интернет магазина посуды. Выберу 2-3 исполнителей, т.к. надо всего нарисовать 6 магазинов.

10 лет назад
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранные исполнители
hikage
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
10 лет назад
$250
3 дня
Александр справился с работой великолепно. Работу выполнил очень быстро и качественно. Терпеливый, вежливый человек, который умеет выслушать критику без единого спора. Рекомендую всем к сотрудничеству.
Адекватный, ответственный заказчик. Предоплата вовремя, оплата вовремя. Задание четкое и понятное. Рекомендую к сотрудничеству!
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$300
5 дней
Отличный дизайнер! Хорошо выполнил задачу, проектом доволен.
Можете работать! Хороший заказчик
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
10 лет назад
$300
4 дня
К сожалению сотрудничество не состоялось в связи с непредвиденными обстоятельствами у Александра. Но деньги вернул в полном объеме. Рекомендую!
Хорошо поставленная задача с предоплатой нет проблем. Жаль поработать не получилось в связи с личными обстоятельствами. предоплату вернул! Надеюсь еще поработаем.
nikavera
Вера 
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
73 отзыва
10 лет назад
$700
23 дня
Вера отлично справилась. Быстро, качественно, в срок. Рекомендую.
Огромное спасибо за интересный проект! Оплата в срок и в полном объёме. Смело можно сотрудничать с данным заказчиком.