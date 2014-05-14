Разработать дизайн сайта недвижимости

http://roo24.ru/category/domashnie-kompyutery/ Фильтр по параметрам, нужно отрисовать бюджет 300р яндекс денег
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер для разработки сайта недвижимости.
Возможно постоянное дальнейшее сотрудничество.
Наличие портфолио обязательно, что исключает резюме кандидатов со свежеми регистрациями.
Детели проекта расскажу при личном общение.
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