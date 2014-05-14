Разработать дизайн сайта недвижимости

$200
Дизайн сайтовЗакрыт57 заявок289 просмотров
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Нужен дизайнер для разработки сайта недвижимости.

Возможно постоянное дальнейшее сотрудничество.

Наличие портфолио обязательно, что исключает резюме кандидатов со свежеми регистрациями.

Детели проекта расскажу при личном общение.

Дизайн сайта
10 лет назад
santino
43 годаГермания
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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