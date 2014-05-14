Дизайн главной страницы

Дизайн сайтовЗакрыт59 заявок282 просмотра
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Нужен дизайн главной страницы сайта.

Бюджет не огромный, так что огромные суммы можете не предлагать.

Без портфолио заявки не рассматриваются.

10 лет назад
UnVisible
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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