Дизайнер

$500
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок405 просмотров
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Здравствуйте, нужен вебдизайнер на постоянную работу.

Укажите в заявке свой скай и портфолио работ.

Желательно с Харькова (Украина) есть свой офис здесь.

Зарплата от 3000 грн.

10 лет назад
deonic777
Денис 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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