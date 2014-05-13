Дизайн сайта стоматологической клиники

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки124 просмотра
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Что у нас есть:

- ТЗ

- постоянная связь

- небольшой бюджет

Нам нужно на основании тз сделать макет за 5 часов. Выберу исполнителя в течении часа. Оплата по просмотру жпг.

Дизайн сайта
10 лет назад
kalips
Вадим 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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