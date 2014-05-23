Сайт поставки лабораторного оборудования

$100
Дизайн сайтовЗавершен20 заявок208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт каталог лабораторного оборудования. ТЗ приложено файлом. Более развернутая информация после выбора исполнителя.

10 лет назад
tecama
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
pixelseo_ua
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$100
4 дня
Спасибо, Андрею за выполненную работу. Все точно и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик! Все четко! Грамотное задание, быстрая оплата! С удовольствием продолжу сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Креативный landing page

    Необходимо разработать страницу для благотворительного фонда. Лендинг должен быть креативный и интересный по типу тех, что публикуются в Рейтинге Рунета. Дизайнеры, которые делают лендинги в стиле бизнес молодости не подходят. Также не рассматриваю исполнителей без отзывов.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн свадебного портала

    Приветствую уважаемые дизайнеры. Требуется легкий редизайн портала http://clixi.ru/~Ky8v1ytPTUnJzEvXK00EAA Указывайте средние цены а также контакты, заказчик будет выбирать среди всех подавших заявки, так что попрошу в личку не писать. Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    Нужен бюджетный дизайн главной страницы сайта стоматологии. Предлагайте ваши цены и сроки выполнения работы. Дизайн должен быть похож на это: www.profclinic-arbat.ru/ С выбранным исполнителем обсудим подробно. Еще раз прошу обратить внимание, главное цена.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка макета/дизайна сайта

    $250

    Нужно разработать макет/дизайн сайта экспедиторской компании в сфере грузоперевозок, как вариант в монохромном исполнении, в стиле чертежей и картинки рисованные (как будь-то ручкой или карандашом)

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен дизайн и верстка лендинга

    $50

    примерно 10-14 экранов при 1024х768 текстовые материалы есть нужны иконки под тезисы в текстах диаграмма по одному из блоков дизайн и верстка в целом стандартный лендинг с формами и т.д. схематический макет есть

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Минималистичный, интерфейсный дизайн сайта

    $500

    Лаконичный, светлый, современный дизайн. Чистый. Важно юзабилити, интуитивность, четкость «интерфейсов». Проект: каталог, «магазин» событий. Две-три страницы (небольшие различия). Полное тех.задание с макетами присутствует. Низкий уровень работ не интересен! Мне симпатичны storenvy.com, brit.co и кое-что другое, полное описание в ТЗ. Нужны ваши ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнеры и HTML-верстальщики

    $250

    В студию по разработке сайтов на постоянную работу требуются дизайнеры и верстальщики. Большое количество заказов, постоянная работа. На испытательный срок з/п 250-300 USD.

    HTML
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад