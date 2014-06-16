Редизайн свадебного портала

Дизайн сайтовЗакрыт49 заявок487 просмотров
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Приветствую уважаемые дизайнеры. Требуется легкий редизайн портала http://clixi.ru/~Ky8v1ytPTUnJzEvXK00EAA

Указывайте средние цены а также контакты, заказчик будет выбирать среди всех подавших заявки, так что попрошу в личку не писать. Спасибо.

9 лет назад
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$150
4 дня
Все сделано на высшем уровне! Качество супер! Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую!
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