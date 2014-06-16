Редизайн свадебного портала

Приветствую уважаемые дизайнеры. Требуется легкий редизайн портала http://clixi.ru/~Ky8v1ytPTUnJzEvXK00EAA

Указывайте средние цены а также контакты, заказчик будет выбирать среди всех подавших заявки, так что попрошу в личку не писать. Спасибо.