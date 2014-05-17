Дизайн сайта общества офтальмологов

Дизайн сайтовЗавершен48 заявок229 просмотров
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Уважаемые фрилансеры!

Задача: Нужно сделать дизайн сайта (главной страницы).

Тематика: офтальмология.

Сайт представляет собой информационный ресурс для врачей-офтальмологов.

Подробное ТЗ в приложении.

Пожалуйста, сообщите цену и сроки.

Ссылки на портфолио приветствуются.

Дизайн сайта
10 лет назад
sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
llllllllllllll
Варвара 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$80
5 дней
Все качественно и в срок. Все пожелания учтены. Оперативно на связи. С Варварой приятно работать! Благодарю за сотрудничество.
Было приятно поработать. Обращайтесь еще!
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