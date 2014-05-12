Редизайн интернет магазина joomla + virtuemart

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок188 просмотров
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Есть интернет магазин на joomla + virtuemart. Есть посадочная страница с исходниками: http://www.avtomag.in.ua/all/.

Нужно сделать главную страницу в интернет магазине joomla+virtuemart такой же как посадочная страница по ссылке. Исходники есть.

Интересует цена и стоимость. Отвечу на все вопросы.

JoomlaVirtuemart
10 лет назад
intellect_ua
Олег 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад