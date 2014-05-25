Дизайн для сайта по пластиковым окнам

Дизайн сайтовЗавершен59 заявок345 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Интересуют сроки, стоимость.

Схема расположения блоков и ТЗ во вложении.

10 лет назад
starche91
32 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
m0rte
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$150
7 дней
Александр отрисовал красивый дизайн на профессиональном уровне. Быстро реагирует на сообщения и вносит корректировки. Ответственно относится к работе.
Четкое постановка задачи, предоставили мокап, оплата в сроки. Приятно было работать, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Доработка дизайна: содержимое, таблицы, лого.

    Сайт уже залит на хостинг, можно ознакомиться по ссылке mdevelop.ru/?url=1. Это заготовка, нужно привести ее к хорошему виду: таблицы, лого. Будет два варианта отображения на главной странице: просто списком и со скриншотами.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо подкорректировать сайт

    $120

    Необходимо подкорректировать сайт kawasakisushi.ru сайт сделан на Joomla! 2.5.14 Тех задание в прикрепленном файле. Внимательно ознакомьтесь с тех. заданием, перед тем как согласиться на сделку. по предоплате не работаю

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    $200

    Уважаемые дизайнеры! Нам необходимо разработать дизайн и фирменный стиль для сайта «Московского Казачьего Хора». Как видно из названия тематика — казачество. Касаемо хора это музыка, песни, танцы, трюки с шашками. Образ хоть и залихватский, но не шутовство и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать красивую продающую Лэндинг страницу.

    $100

    Здравствуйте. Есть один товар авто тематики типа гаджета. Для него нужно сделать качественный продающий лэндинг пэйдж. Необходимый контент - фото, видео и тексты все есть. От вас необходимо портфолио с другими примерами лэндинг страниц. Жду ваших предложений, спасибо!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $150

    Нужен дизайн для http://sunshineyoga.ru/otnosheniya/ Нужно добавить креатива и графики (про любовь), предусмотреть карту (место проведения) внизу, отзывы (3-4 видео), цены: 6500 р. , на месте 8000 р. для пары: 10000 р, на месте 13000 р. ориентируемся по креативу на http://ladyperfection.ru/ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад