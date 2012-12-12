Более 10 лет успешно занимаюсь продвижением сайтов.
Я делаю упор на комплексный подход к продвижению сайтов, при котором оптимизация сайтов для поисковых систем удачно дополняется другими инструментами: медийная реклама, контекстная реклама, продвижение в блогах, улучшение юзабилити — благодаря чему достигается эффект синергии, направленный на развитие Вашего бизнеса.
____Схемы продвижения____
1. ПО ФРАЗАМ. Вы платите за нахождение 80% запросов в ТОП10 поисковых систем.
2. ПО ФАКТУ. Вы оплачиваете только нахождение запроса в ТОП3/5/10.
3. ПО ТРАФИКУ. Оплата за поисковый трафик по заранее оговоренным тарифам.
____Услуги____
- Составление семантического ядра для продвижения БЕСЛПАТНО. Подберу такие целевые запросы, с помощью которых Вас будут находить в Интернете.
- Технический аудит по оптимизации сайта от 8 т. руб.
- Написание новых текстов и наполнение от 500 руб.
(Это РАЗОВЫЕ расходы и оплачиваются только один раз в первый месяц. Все зависит от объема сайта.)
- Продвижение сайта за месяц от 10 т. руб.
Для точных расчетов нужно сформировать семантическое ядро, определиться с регионом продвижения, а также предоставить сайт для детального анализа.
Поскольку комплексное продвижение мероприятие, которое нацелено на долгосрочное сотрудничество, работаю от 3х месяцев.
____Почему наше сотрудничество будет выгодным?____
- Высокая эффективность при минимальных ценах.
- Положительная динамика в первый месяц работ.
- Выполняю поставленные перед нами задачи ОТ и ДО.
- Я не только продвигаю сайты, я их улучшаю.
- Регулярные отчеты по позициям.
- Использую только белые методы продвижения.
- Примеры сайтов, реально выведенных в ТОП.
Также осуществляю услуги по ведению контекстной рекламы, продвижению в социальных сетях, улучшению юзабилити и конверсии на сайте. Рассмотрю предложения на создание сайтов любой сложности. Сайты-визитки от 14 т. руб. Сайты заранее оптимизируются под дальнейшее поисковое продвижение, можно начинать продвижение еще на стадии создания сайта.
PS: В портфолио представлены не все работы.
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