Продвижение сайтов, в социальных сетях, создание сайтов "под ключ".

Более 10 лет успешно занимаюсь продвижением сайтов.

Я делаю упор на комплексный подход к продвижению сайтов, при котором оптимизация сайтов для поисковых систем удачно дополняется другими инструментами: медийная реклама, контекстная реклама, продвижение в блогах, улучшение юзабилити — благодаря чему достигается эффект синергии, направленный на развитие Вашего бизнеса.

____Схемы продвижения____

1. ПО ФРАЗАМ. Вы платите за нахождение 80% запросов в ТОП10 поисковых систем.

2. ПО ФАКТУ. Вы оплачиваете только нахождение запроса в ТОП3/5/10.

3. ПО ТРАФИКУ. Оплата за поисковый трафик по заранее оговоренным тарифам.

____Услуги____

- Составление семантического ядра для продвижения БЕСЛПАТНО. Подберу такие целевые запросы, с помощью которых Вас будут находить в Интернете.

- Технический аудит по оптимизации сайта от 8 т. руб.

- Написание новых текстов и наполнение от 500 руб.

(Это РАЗОВЫЕ расходы и оплачиваются только один раз в первый месяц. Все зависит от объема сайта.)

- Продвижение сайта за месяц от 10 т. руб.

Для точных расчетов нужно сформировать семантическое ядро, определиться с регионом продвижения, а также предоставить сайт для детального анализа.

Поскольку комплексное продвижение мероприятие, которое нацелено на долгосрочное сотрудничество, работаю от 3х месяцев.

____Почему наше сотрудничество будет выгодным?____

- Высокая эффективность при минимальных ценах.

- Положительная динамика в первый месяц работ.

- Выполняю поставленные перед нами задачи ОТ и ДО.

- Я не только продвигаю сайты, я их улучшаю.

- Регулярные отчеты по позициям.

- Использую только белые методы продвижения.

- Примеры сайтов, реально выведенных в ТОП.

Также осуществляю услуги по ведению контекстной рекламы, продвижению в социальных сетях, улучшению юзабилити и конверсии на сайте. Рассмотрю предложения на создание сайтов любой сложности. Сайты-визитки от 14 т. руб. Сайты заранее оптимизируются под дальнейшее поисковое продвижение, можно начинать продвижение еще на стадии создания сайта.

PS: В портфолио представлены не все работы.