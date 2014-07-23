Верстка и натяжка на WordPress (срочный)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Здравствуйте!

ВНИМАНИЕ, ищу исполнителя, который уже завтра сможет мне показать главную страницу, а к пятнице натянуть на работающий сайт (сайт уже функционирует, нужно установить новый шаблон)

Также прошу писать тех, кто доведет проект до конца, а не бросит на пол пути и не затянет срок, т.к. времени ждать больше нет.

Итак,

Имеется отрисованный дизайн в PSD. Нужно заверстать его в готовый шаблон для WordPress. ТЗ в прикреплении.

Примеры страниц (внутренних страниц будет много, около 10) https://dl.dropboxusercontent.com/u/70216155/Sryb.zip

Жду цены, ориентировочные сроки и примеры работ. Цену лучше указывать за главную и за внутреннюю отдельно. Предпочтение разумной цене, при должном качестве исполнения. БЕЗ ЦЕН НЕ РАССМАТРИВАЮ!

WordPress
11 лет назад
starche91
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$80
5 дней
Довелось сотрудничать с данным исполнителем, не смотря на то, что проект срочный, и это было обозначено, а соответственно и принято исполнителем, как условия сотрудничества. За 2 недели исполнитель каждый день откармливал завтраками и просил последний шанс. В итоге показал то, что мы договаривались сделать за 2 дня. Предоплату 2 т.р. так и не вернул, благо она символическая. Кроме предоплаты я потерял много денег с заказа, пришлось пойти на уступки, чтобы сохранить отношения с клиентом.
Дааа, давненько это было, но раз уж вспомнили... В процессе работы часто возникают вопросы, так вот Дмитрий мог отвечать на них в течении дня. Где-то дня через 3-4 сотрудничества вообще пропал, не отвечал ни в скайпе, ни в личке. Прождав несколько дней подумал что меня кинули (2 сверстанные страницы уже были показаны). В итоге после этого он больше не писал, я бы с радостью деньги вернул, но сам человек пропал...

Заявки фрилансеров

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад