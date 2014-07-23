Верстка и натяжка на WordPress (срочный)

Здравствуйте!

ВНИМАНИЕ, ищу исполнителя, который уже завтра сможет мне показать главную страницу, а к пятнице натянуть на работающий сайт (сайт уже функционирует, нужно установить новый шаблон)

Также прошу писать тех, кто доведет проект до конца, а не бросит на пол пути и не затянет срок, т.к. времени ждать больше нет.

Итак,

Имеется отрисованный дизайн в PSD. Нужно заверстать его в готовый шаблон для WordPress. ТЗ в прикреплении.

Примеры страниц (внутренних страниц будет много, около 10) https://dl.dropboxusercontent.com/u/70216155/Sryb.zip

Жду цены, ориентировочные сроки и примеры работ. Цену лучше указывать за главную и за внутреннюю отдельно. Предпочтение разумной цене, при должном качестве исполнения. БЕЗ ЦЕН НЕ РАССМАТРИВАЮ!