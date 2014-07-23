Модуль упраления Закладками (Опенкарт)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок165 просмотров

Необходимо существенно расширить возможности существующего Wishlist с рядом дополнительных доработок, ТЗ вышлю тем кто откликнутся на заявку

Opencart
11 лет назад
ibcom
51 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров