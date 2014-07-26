Небольшие правки на сайте. CMS - DLE

Здравствуйте, необходимо сделать небольшие правки на сайте.

1. При отправке запроса в форме появляются два всплывающих окна . Их нужно убрать

2. Добавить над телефоном в шапке время работы ПН-СБ: 9:00-20:00

3. Вставить код от Яндекс Метрики

4. Меню. При нажатии на внутренних страницах не должно вести на главную.

Необходимо всплывающее подменю принаведении на пункты основного меню.

5. Поменять карту в конактах тк именился адрес. А лучше убрать ее от туда совсем, чтобы я сам мог вставлять API карты от Яндекс

6. Вставить слоган в шапку

Сроки и стоимость предлагайте.