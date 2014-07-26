все что есть - прикрепляю , жду цен и сроков.
Небольшие правки на сайте. CMS - DLE
Здравствуйте, необходимо сделать небольшие правки на сайте.
1. При отправке запроса в форме появляются два всплывающих окна . Их нужно убрать
2. Добавить над телефоном в шапке время работы ПН-СБ: 9:00-20:00
3. Вставить код от Яндекс Метрики
4. Меню. При нажатии на внутренних страницах не должно вести на главную.
Необходимо всплывающее подменю принаведении на пункты основного меню.
5. Поменять карту в конактах тк именился адрес. А лучше убрать ее от туда совсем, чтобы я сам мог вставлять API карты от Яндекс
6. Вставить слоган в шапку
Сроки и стоимость предлагайте.
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