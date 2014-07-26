Небольшие правки на сайте. CMS - DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок169 просмотров

Здравствуйте, необходимо сделать небольшие правки на сайте.

1. При отправке запроса в форме появляются два всплывающих окна . Их нужно убрать

2. Добавить над телефоном в шапке время работы ПН-СБ: 9:00-20:00

3. Вставить код от Яндекс Метрики

4. Меню. При нажатии на внутренних страницах не должно вести на главную.

Необходимо всплывающее подменю принаведении на пункты основного меню.

5. Поменять карту в конактах тк именился адрес. А лучше убрать ее от туда совсем, чтобы я сам мог вставлять API карты от Яндекс

6. Вставить слоган в шапку

Сроки и стоимость предлагайте.

DLE
11 лет назад
Setimka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Дмитрий прекрасный исполнитель. моментально понимает, что от него требуется. Быстро работает и всегда на связи.
Хороший заказчик, Своевременная оплата. рекомендую!

Заявки фрилансеров

d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад