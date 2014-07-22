Необходимо в течение дня 23.07.2014 произвести ряд изменений на сайте (джумла 1.5). Задачи: Сделать в разделе "РЕКОМЕНДУЕМ" ссылкой область картинки-анонса товара и прилегающую область. Добавить ...
Требуется специалист по Wordpress
Ищу специалиста по Wordpress (правка шаблонов, внесение изменений на работающие сайты).
Гарантирую постоянную загруженность.
Оплата: от 70 р./час., загруженность не менее 5 часов в день.
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