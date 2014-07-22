Требуется специалист по Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки158 просмотров

Ищу специалиста по Wordpress (правка шаблонов, внесение изменений на работающие сайты).

Гарантирую постоянную загруженность.

Оплата: от 70 р./час., загруженность не менее 5 часов в день.

WordPress
11 лет назад
yad0ff
Максим 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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