Доработки по сайту на Modx

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки166 просмотров

Проект находиться по линку i-nado.ru, нужно сделать доработки, которые указаны в ТЗ.

Без предоплаты.

MODX
11 лет назад
rskrasnov
Роберт 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров