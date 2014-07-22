Установка сайта на HostCMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка117 просмотров

Нужна помощь в установке сайта на движок. Есть готовая верстка. Ищем ответственного специалиста для периодических заказов на интеграцию проектов на данной CMS. Гарантируем качественное ТЗ, работу по СБР (или предоплате), разумную оценку стоимости, 100% оплату в срок.

11 лет назад
icedeath
Денис 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров