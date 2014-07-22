Верстка и программирование магазина на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок159 просмотров

Нужно сверстать и запрограммировать магазин на Joomla.

Дизайн и ТЗ приложил к проекту.

Указывайте бюджет и сроки желательно отдельно за верстку и программирование!

Joomla
11 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров