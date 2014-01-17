Необходимо разработать сайт на Modx evo. Имеется готовый дизайн 10 страниц сайта. Имеется готовая html(адаптивная) верстка. Имеется старый сайт, который сейчас работает. Необходимо разработать новый сайт и перенести имеющийся контент. ...
Привязка дизайна интернет-магазина к движку shopcm
Требуется привязать готовый дизайн сайта к движку shopcms.
Вариант возможен с предоставлением верстки и без верстки.
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