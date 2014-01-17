Привязка дизайна интернет-магазина к движку shopcm

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка112 просмотров

Требуется привязать готовый дизайн сайта к движку shopcms.

Вариант возможен с предоставлением верстки и без верстки.

11 лет назад
Diaweb3
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров