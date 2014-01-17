Виджет для Wordpress

Коллеги, нужно написать 2 виджета для Wordpress. Один располагается в шапке страниц сайта и появляется на всех страницах. Другой доступен только на определенных страницах.

При этом.

Контент, который выводит виджет из шапки, может быть 3 видов. То есть в зависимости от того, какая страница активна: 1 случай, 2 случай и все остальные.

Необходимо предусмотреть управление контентом через меню виджетов в самом Wordpress. Выводимый контент - это 3 блока с заголовком и описанием. То есть для каждого из трех случаев должна быть предусмотрена своя настройка.

Аналогично с описанным алгоритмом, должен работать и второй виджет. Только он выводится не на всех страницах сайта, а на определенных. И количество блоков с контентом больше.

Это часть необходимого функционала, который мне требуется. Все остальное опишу уже при личном контакте с исполнителем, с которым буду работать.

Предполагаю и дальше работать с выбранным исполнителем на других проектах на Wordpress. Поэтому важно, чтобы у вас был опыт работы с данной CMS. Также приветствуются базовые навыки верстки.