Внести мелкие правки на сайт Битрикс

Требуется внести мелкие правки на сайт: www.tgv.ru

1. В контактах правый блок сайта улетает вниз, полезная информация и услуги не имеют выпадающих меню.

2. Полнзная информация выглядит как плитка, а должна быть как текстовая страница и ряд внутренних страниц.

3. После переноса с тестового домена new.tgv.ru/ пропали некоторые картинки плиток подразделов. Мне сложно говорить о виновности переноса, тк в тестовой версии new.tgv.ru главное меню поехало и полезную инфу с услугами там просто нереально открыть.

4. На странице товара не подгружается логотип производителя

5. В контактах, можно на карте показать не всю москву, в адрес - одинцово, союзная, д7. Не знаю как это корректно делать

6. В ie почему-то появились рамки вокруг всех изображений

Если проще "починить" все на тестовой площадке - не проблема. Если проще на "боевой" - тоже не вопрос.

Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.