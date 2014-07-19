Программирование для Joomla! 3

Имеется компонент голосования для Joomla! 3.

Назначение компонента: пользователь создает пари со списком вопросов. Другие пользователи оставляют свои прогнозы по этим вопросам. К одному из вопросов привязывается фотография.

Требуется добавить в модели два метода, рассчитывающие данные для вывода на странице описания пари двух фотографий, сопровождаемых статистическими данными:

- для создателя пари;

- для текущего пользователя по заданному пари.

Методы аналогичны друг другу, отличаются только выбором пользователя.

Для получения этих данных нужно написать два метода в модели. Сами шаблоны для вывода уже готовы, их писать не нужно.

Подробное ТЗ с описанием порядка расчетов: http://goo.gl/ELyqM6

Если хотите взяться за проект, пожалуйста, укажите срок выполнения и примеры выполненных разработок для Joomla! (желательно с исходным кодом).

P. S. Этот компонент постоянно развивается, также имеются другие проекты по программированию для Joomla!, поэтому при успешном выполнении возможно долгосрочное сотрудничество.

Для участия в этих проектах вам потребуются навыки работы в команде. Если вы хотите включиться в работу, оставляйте свою заявку.