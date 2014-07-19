Доработка вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок170 просмотров

Здравствуйте, в связи с нахождением некоторых ошибок в плане оптимизации страниц сайта на кмс вордпресс, необходимо доработать некоторые моменты. Необходимы глубокие знания Вордпресс.

WordPress
11 лет назад
LOCO19861
Вонг 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров