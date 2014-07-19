Сменить CMS у шаблона с templatemonster http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/48965.html На Drupal 7. Нужна полная копия функционала шаблона.
Доработка вордпресс
Здравствуйте, в связи с нахождением некоторых ошибок в плане оптимизации страниц сайта на кмс вордпресс, необходимо доработать некоторые моменты. Необходимы глубокие знания Вордпресс.
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